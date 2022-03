Deutsche Post-, Hapag-Lloyd-Aktien & Co. wegen Shanghai-Lockdown gefragt

Am Markt wurden Kursgewinne bei Deutsche Post DHL und Hapag-Lloyd von 3,18 Prozent auf 45,65 Euro bzw. 3,97 Prozent auf 356,00 Euro mit den Auswirkungen von Corona-Lockdowns in China begründet. Einschränkungen der Lieferketten in der Pandemie und knappe Fracht-Kapazitäten gelten seit zwei Jahren schon als bedeutender Preistreiber für Luft- und Seefracht.

Ein weiträumiger Lockdown trat am frühen Montagmorgen in einigen Stadtteilen des chinesischen Wirtschaftszentrums Shanghai in Kraft. Laut Analyst Alex Irving von Bernstein Research ist die Millionenstadt mit dem weltweit verkehrsreichsten Container-Hafen der denkbar sensibelste Ort für die globalen Lieferketten. Wie der Experte betonte, rückt eine Normalisierung der Situation damit in diesem Jahr wieder in die Ferne. Er rechnet mit steigenden Frachtraten.

