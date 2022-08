10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX dürfte die neue Handelswoche mit Abschlägen beginnen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio notiert der Nikkei mit minus 0,57 Prozent bei 28.764,62 Punkten. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,57 Prozent auf 3.276,54 Zähler zu. Der Hang Seng in Hongkong steigt um 0,20 Prozent auf 19.812,52 Einheiten (7:11 uhr MESZ).

3. GAZPROM will Nord Stream 1 Ende August für drei Tage abschalten

Russland hat angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Zur Nachricht

4. Fresenius-Aktie: Michael Sen folgt auf Stephan Sturm an Konzernspitze

Die Fresenius SE & Co. KGaA bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Zur Nachricht

5. Porsche will jährlich 80.000 Einheiten des E-Macan verkaufen

Porsche will nach Angaben seines Produktionsleiters langfristig ebenso viele Einheiten des rein elektrischen Macan verkaufen wie bisher von der Variante mit Verbrennungsmotor. Zur Nachricht

6. Sondierungen zwischen Piloten und Lufthansa ergebnislos

Bei der Lufthansa-Muttergesellschaft sind die Sondierungsgespräche mit den streikbereiten Piloten zunächst ergebnislos geblieben. Zur Nachricht

7. BofA-Aktie, Barclays-Aktie, Deutsche Bank-Aktie & Co: Banken einigen sich auf Geldbuße wegen WhatsApp-Nutzung

Einige der größten in den USA tätigen Banken sind nach Informationen informierter Personen dabei, sich mit den Aufsichtsbehörden auf Strafzahlungen über insgesamt 1 Milliarde US-Dollar zu einigen, weil ihre Angestellten dienstliche Themen über Nachrichtendienste wie WhatsApp besprochen haben. Zur Nachricht

8. Bundesbankpräsident Nagel erwartet im Herbst zweistellige Inflation

Die Inflation in Deutschland könnte laut Bundesbankpräsident Joachim Nagel in den Herbstmonaten zweistellig werden. Zur Nachricht

9. Amazon offenbar an Übernahme von Signify Health interessiert

Amazon will einem Medienbericht zufolge offenbar in den USA sein Geschäft mit medizinischen Dienste ausbauen. Zur Nachricht

10. Euro hält sich knapp über Parität

Der Euro hat am Montag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt und sich am Morgen knapp über der Parität gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0036 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

