Asiens Börsen uneinheitlich -- GAZPROM will Nord Stream 1 für drei Tage abschalten -- Fresenius bekommt neuen Chef -- BVB im Fokus

Die US-Börsen tendierten vor dem Wochenende niedriger.

Der Dow Jones bewegte sich zum Ertönen der Startglocke abwärts und behielt diese Tendenz bei. Schlussendlich verlor der US-amerikanische Leitindex 0,86 Prozent auf 33.706,74 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite gab zum Handelsbeginn ebenfalls nach und blieb in der Verlustzone. Schlussendlich stand ein Abschlag von 2,01 Prozent auf 12.705,22 Einheiten an der Kurstafel.

Am Freitag wurde der US-Handel von Gewinnmitnahmen belastet. Dabei lasteten auch die anziehenden Anleiherenditen auf den zinssensitiven Technologie-Werten. Das Leitzins-Thema ist aktuell bestimmend an den Märkten. Hier gab es widersprüchliche Signale. So sprach sich James Bullard, Präsident der Federal Reserve of St. Louis, für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung im September aus. Esther George von der Fed-Filiale in Kansas City will hingegen über das Tempo der Zinserhöhungen weiter reden. In der nächsten Woche findet das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole statt, bei dem auch Fed-Chef Jerome Powell sprechen wird.

