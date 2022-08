Nach Celsius- und Voyager-Pleiten: Reddits Krypto-Forum kämpft für Rückgabe der investierten Gelder

• Voyager Digital und Celsius Network geben Insolvenz bekannt• Krypto-Anleger organisieren sich über Reddit, Twitter und Telegram• Ruf nach Rückerstattung der eingezahlten Gelder

Nachdem es für Kryptowährungen dieses Jahr ohnehin schon nicht besonders lief, folgte im Mai ein regelrechter Einbruch bei Cyberdevisen, der den gesamten Krypto-Sektor unter massiven Druck brachte. Dies bekamen auch die Krypto-Lending-Dienstleister Voyager Digital und Celsius Network zu spüren. Beide sahen sich aufgrund extremer Marktbedingungen im Juli gezwungen Insolvenz anzumelden. Ein Schock für die Kunden der Krypto-Unternehmen, die den Zahlungsdienstleistern ihre Ersparnisse anvertraut hatten und nun nicht mehr auf diese zugreifen konnten. Auch einen Monat nach der offiziellen Insolvenz-Meldung ist für die Anleger weiterhin unklar, ob sie jemals etwas von ihren Geldern wiedersehen werden.

Celsius-Anleger fühlen sich betrogen

Damit regt sich neben Trauer und Verzweiflung auch großer Unmut gegen die Krypto-Unternehmen. So werfen zahlreiche Celsius-Anleger dem Unternehmen nun vor, sie belogen zu haben. Celsius-CEO Alex Mashinsky hatte regelmäßig YouTube-Fragerunden abgehalten, in denen er Kunden immer wieder versichert habe, der Krypto-Dienstleister wäre sicherer als eine Bank und verfüge über ausreichend Mittel, um die Einlagen stets zu sichern. Tatsächlich hat Celsius Network aktuell jedoch ein Loch von 1,2 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz.

Reddit, Telegram und Twitter dienen nun zur Organisation der Gläubiger

Wo sich vor Monaten noch zehntausende Anleger in Reddit-Foren über ihre Gewinne durch Zinsen mittels des Verleihens ihrer Kryptowährungen ausgetauscht haben, formieren sich deshalb nun die geprellten Investoren, um gemeinsam ihr weiteres Vorgehen zu besprechen wie sie ihr Erspartes zurückbekommen könnten. Reddit ist dabei nicht die einzige Plattform, die zum Austausch genutzt wird. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter sowie der Messenging-Service Telegram werden bevorzugt von Leidensgenossen genutzt. Dabei profitieren die Celsius- und Voyager-Kunden davon, dass die Krypto-Gemeinde schon vor der Insolvenz-Welle einen sehr regen Austausch betrieben hat.

So haben sich bereits zahlreiche von dem Celsius-Bankrott betroffene Personen dazu abgesprochen, Briefe an den zuständigen Konkurs-Richter zu schreiben, um die Rückgabe ihrer eingezahlten Gelder zu erbitten, wie auf der Seite für Gerichtsdokumentation Stretto nachzulesen ist. Noch immer kommen täglich viele neue Zuschriften hinzu.

Crowdfunding für angemessenen Rechtsbeistand

Daneben organisieren sich die Gläubiger über die Reddit-, Telegram- und Twitter-Gruppen, um gemeinsam genug Geld aufzutreiben, um sich einen Rechtsbeistand leisten zu können. Dabei zahlt jedes Gruppenmitglied so viel wie es kann in einen gemeinsamen Topf, der dann für eine juristische Vertretung genutzt wird. So meint David Little, einer der Organisatoren einer solchen Telegram-Gruppe gegenüber Bloomberg: "Es war einfach eine verrückte Gruppe von Fremden, die den gleichen Verlust ihrer Ersparnisse erlebt hat und die gesagt hat ‚Lasst uns zusammenarbeiten‘. Ohne diesen Crowdfunding-Ansatz hätten wir uns keinen rechtlichen Beistand leisten können."

Die schiere Menge an geprellten Kunden hilft ihnen dabei, ihren Forderungen mehr Gewicht zu verleihen. So erklärt Troutman Pepper Hamilton Sanders-Anwältin Deborah Kovsky-Apap gegenüber Bloomberg: "Wenn man sich zusammenschließt, wird es auf einmal möglich einen guten Insolvenz-Rechtsbeistand zu bekommen und am Tisch mitzureden." Bislang ist jedoch unklar, ob die Versuche der Anleger, ihr Geld zurückzubekommen, auch von Erfolg gekrönt sein werden. Allerdings verkündete Celsius via Twitter in der kommenden Woche ein Treffen mit dem "Ausschuss für unbesicherte Gläubiger" abzuhalten, um mögliche Optionen zu besprechen. Wie Cryptoslate berichtet, hätte sich der Krypto-Lender jedoch bereit erklärt, seinen Kunden den aktuellen Wert ihrer Krypto-Assets zurückzuzahlen.

