Mike Novogratz über den Krypto-Bärenmarkt: Bitcoin wird die 30.000-US-Dollar-Marke nicht so bald durchbrechen

• Novogratz glaubt, dass zwei Drittel der Krypto-Hedgefonds in Zukunft ihr Geschäft aufgeben müssen• Oftmals steht Gier guten und objektiven Investitionen im Weg• Novogratz steht einem Bitcoin-Wertanstieg auf 30.000 US-Dollar eher skeptisch gegenüber

In den vergangenen Monaten übte der erfolgreiche Investor Mike Novogratz wiederholt Kritik an der Kryptobranche. Doch trotz dieser Kritik und dem anhaltenden Bärenmarkt ist er überzeugt davon, dass die Blockchain-Technologie Stück für Stück zu einem Grundstein der modernen Welt wird. "Über die nächsten zehn Jahre werden Web3 und Blockchain viele Branchen, Communities und das Internet verändern, sie werden die Grenzen zwischen echter und digitaler Realität immer mehr verwischen", wird Novogratz von Cointelegraph zitiert.

Krypto-Fonds in Gefahr?

Schon vor einigen Monaten warnt der Krypto-Milliardär und Gründer und Chef von Galaxy Digital Holdings davor, dass der Einbruch der Kurse das Aus für zahlreiche Hedgefonds sein könnte, die in diesem Bereich investieren. "Das Volumen wird zurückgehen und Hedgefonds werden umstrukturieren müssen. Es gibt sage und schreibe 1.900 Krypto-Hedgefonds. Ich schätze, dass zwei Drittel davon ihr Geschäft aufgeben werden," erklärte er laut der FAZ im Juni auf der Piper Sandler Global Exchanges & Brokerage Conference in New York. Als Hauptgrund des Preisrückgangs bei digitalen Währungen sieht Novogratz die Reaktion des Finanzmarktes auf die Rücknahme der Stimulierungen durch die US-Notenbank Fed. Dennoch werde Galaxy Digital weiter investieren - im Gegensatz zu Konkurrenten, die während des Bärenmarktes Mitarbeiter entlassen -, denn nach dem Ende des Abschwungs wolle das Unternehmen die erste Anlaufstelle sein.

Mike Novogratz warnt Anleger vor Gier

Außerdem warnte Novogratz Anleger vor der Gier, die vor allem durch übermäßige Gewinne auf dem Kryptomarkt entsteht, wie Cointelegraph berichtet. Im Rahmen des Christie’s Art + Tech Summit in New York erklärte er: "Ich hatte Freunde, die viel in Krypto investiert haben, wodurch sich ihre Leben komplett geändert haben. Menschen, die eigentlich nicht viel verdient haben, hatten plötzlich ein Vermögen von 5 Millionen US-Dollar in Krypto. Ich musste sie erst mal kräftig schütteln und ihnen sagen: 'Ihr müsst die Hälfte oder sogar zwei Drittel davon verkaufen, denn es ist nicht normal, dass man einen 200-fachen Gewinn erzielt'." Zudem gibt der erfolgreiche Investor zu bedenken, dass nicht jeder dazu gemacht sei, ein Investor zu sein. Oftmals stehe den Menschen nämlich die Gier der Fähigkeit, die Situation objektiv zu betrachten, im Weg.

Novogratz bezweifelt, dass der Bitcoin in naher Zukunft die 30.000-US-Dollar-Marke durchbrechen wird

Nun erklärte Novogratz erst kürzlich in einem Bloomberg-Interview, dass er bezweifle, dass der Bitcoin in nächster Zeit die 30.000-US-Dollar-Marke durchbrechen könne. Seiner Erwartung nach werde der Bitcoin viel mehr in seiner aktuellen Preisspanne bleiben. "Wird Bitcoin bei diesem Anstieg die 30.000-US-Dollar-Marke erreichen? Wir werden sehen - ich bin skeptisch. Ich denke, wir werden wahrscheinlich in diesem Bereich bleiben. Ehrlich gesagt wäre ich froh, wenn wir für eine Weile in einem Bereich von 20.000, 22.000 oder 30.000 US-Dollar liegen", so Novogratz’ genauer Wortlaut.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

