10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die Rosenmontagssitzung starten.

2. Börsen in Fernost auf Richtungssuche

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei unverändert bei 27.513,57 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der rel="noopener">Shanghai Composite um 1,55 Prozent auf 3.274,02 Zähler zu. In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,78 Prozent auf 20.881,14 Stellen (7:16 Uhr MEZ).

3. Tesla wohl vor Kauf von Sigma Lithium - weitere Auflage für Grünheide gekippt

Der US-Elektroautobauer Tesla ist mit seinen Widersprüchen beim Land Brandenburg nicht nur mit einer Auflage zur Grundwasserkontrolle erfolgreich gewesen. Zudem sei Tesla an der Übernahme von Sigma Lithium interessiert. Zur Nachricht

4. Abstimmung über unbefristeten Streik bei der Post - Konzern droht mit Auslagerung

Die Gewerkschaft Verdi lässt ab heutigem Montag darüber abstimmen, ob es im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post einen unbefristeten Streik geben soll. Zur Nachricht

5. Entscheidung: Commerzbank-Aktie ersetzt Linde im DAX

er nahende Abschied des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse und damit aus dem DAX verhilft wie erwartet der Commerzbank zur Rückkehr in Deutschlands bekanntesten Aktienindex. Zur Nachricht

6. Microsoft schränkt Nutzung des Bing-Chatbots ein

Microsoft hat die Nutzung seines Bing-Chatbots eingeschränkt, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch komplexe Fragen beantworten und ausführliche Konversationen führen kann. Zur Nachricht

7. Metas Facebook und Instagram bekommen Abo-Modell für Account-Verifikation

Der Facebook-Konzern Meta experimentiert nach dem Rückgang der Werbeeinnahmen mit einem Abo-Geschäftsmodell. Zur Nachricht

8. Angebot aus Katar für Man United

Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani bestätigte am Freitagabend in einer Pressemitteilung, "dass er ein Angebot für 100 Prozent des Manchester United Football Club abgegeben hat". Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu Wochenbeginn leicht zu

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn leicht zugelegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,63 US-Dollar. Das waren 63 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 53 Cent auf 76,87 Dollar.

10. Euro startet stabil in die Woche

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0690 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

