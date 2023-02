DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Aktienmärkte in Grün -- Tesla plant wohl Kauf von Sigma Lithium - Sigma-Aktie mit Kursfeuerwerk -- Commerzbank-Aktie kehrt in DAX zurück -- Deutsche Post im Fokus

Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel hält kurzfristige Gewinnmitnahmen laut der Deutschen Presse-Agentur nach wie vor für möglich, der Aufwärtsmodus des Börsenbarometers sei jedoch ungebrochen. Impulsgebende Konjunkturdaten stehen am Montag kaum an. Lediglich der europäische Konsumklima-Index steht auf der Agenda. Experten rechnen für Februar mit einer Verbesserung auf minus 19 Punkte von minus 20,9 Zählern.

Der DAX startet 0,27 Prozent fester bei 15.524,16 Punkten in die Rosenmontagssitzung. Der TecDAX eröffnet ebenfalls im Plus.

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Montag etwas fester.

Auf Konjunkturseite steht der europäische Konsumklima-Index an, ansonsten ist die Datenlage dünn. Ach aus den USA fehlen die Impulse am Montag. Die Wall Street bleibt aufgrund des Feiertags Presidents' Day heute im verlängerten Wochenende.

Der EURO STOXX 50 macht sich zum Handelsstart in die Gewinnzone auf.

Anleger an den europäischen Börsen wagen sich am Montag aus der Reserve.

Vor dem Wochenende hielten sich Anleger in den USA zurück.

Der Dow Jones startete zwar leicht im Minus, drehte danach allerdings ins Plus und schloss 0,39 Prozent höher bei 33.826,69 Punkten. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas schwächer und verlor 0,58 Prozent auf 11.787,27 Zähler.

Das Thema Zinserhöhung hat Anleger an der Wall Street auch am Freitag nicht losgelassen. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Geschäft von den Tagestiefs, weil es auch Signale der Entspannung in Sachen Zinsspekulation gab. Denn die Importpreise sanken einen Tick stärker als erwartet. Die US-Importpreise sind seit Juni 2022 rückläufig und lieferten somit ein gewisses Signal der Entspannung.

Das lange Feiertagswochenende in den USA lieferte aber für viele Anleger einen Grund für Kaufzurückhaltung. Am Montag ruht der Handel an der Wall Street wegen des Präsidentengedenktags "Washington's Birthday".

Am Vortag hatten die Kurse kräftig nachgegeben, nachdem überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und falkenhafte Äußerungen von US-Notenbankern Erwartungen befeuert hatten, dass die Federal Reserve die Zinsen stärker als bislang angenommen erhöhen wird. An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts um 50 statt 25 Basispunkten im März mit 21 Prozent eingepreist, vor einer Woche waren es nur 9 Prozent gewesen. Auch die Volkswirte von Goldman Sachs erhöhten ihre Zinsprognosen. Sie rechnen nun mit einer Anhebung um je 25 Basispunkte im März, Mai und Juni.

"Der Aktienmarkt scheint sich auf die Idee einzustellen, dass die Fed- Geldpolitik länger straff bleiben könnte", erläuterte Aktienstratege John Bailer von Newton Investment Management die Sorgen des Marktes.