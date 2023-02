Frankfurter Börse am Rosenmontag: DAX nach Richtungssuche stabil

Beim DAX waren am Montagmorgen zur Startglocke grüne Vorzeichen zu sehen. Er ging 0,27 Prozent fester bei 15.524,16 Punkten in den Frankfurter Börsenhandel und zeigte sich im Anschluss volatil in einer engen Range. Letztlich tendierte das Aktienbarometer 0,03 Prozent im Minus bei 15.477,55 Zählern.

Hängepartie geht weiter

Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt setzte sich am Rosenmontag fort. Seit mehr als zwei Wochen pendelt der Leitindex um die Marke von 15.400 Zählern. Am 9. Februar hatte der DAX dabei den höchsten Stand seit rund einem Jahr erreicht. Die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gewinnmitnahmen sei nach wie vor gegeben, erklärte Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Der im November eingeschlagene Aufwärtsmodus sei jedoch unverändert intakt, der Experte schrieb von einem "Festbeißen" des DAX auf erhöhtem Niveau.

Impulse bleiben Mangelware

Der Datenkalender blieb zum Wochenstart weitgehend leer. Auf dem Terminplan stand lediglich der europäische Konsumklima-Index, der im Februar bei minus 19,0 Punkten lag. Analysten rechneten exakt mit dieser Verbesserung, nach zuvor minus 20,9 Zählern. Impulse aus den USA blieben am Rosenmontag aus, da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen ist (Presidents' Day).

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images