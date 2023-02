Aktienanalyse: RBC hebt Kursziel für Commerzbank-Aktie an

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,01 EUR

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 9 auf 11 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Höhere Zinssätze in Kombination mit dem Fokus des Finanzinstituts auf der Kostenkontrolle sollten die Ertragskraft weiter steigern, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. So könnte die Commerzbank dann auch ihren Kapitalausschüttungsplan in Angriff nehmen. Ein Großteil der guten Nachrichten sei allerdings bereits im Aktienkurs enthalten./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 11:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 11:52 / EST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

