Verluste an Frankfurter Börse: DAX dämmt Abschläge vor dem Wochenende schlussendlich ein

Beim DAX standen zum Wochenschluss die Börsenampeln auf dem Frankfurter Parkett auf Rot. Das Aktienbarometer verlor zu Beginn der Sitzung sichtlich, konnte die Verluste am Nachmittag jedoch eingrenzen. Schlussendlich ging der deutsche Leitindex 0,33 Prozent schwächer bei 15.482,00 Zählern ins Wochenende.

In den vergangenen vier Handelstagen hatte der deutsche Leitindex zuvor 1,5 Prozent zugelegt, es aber nicht ganz wieder an sein Jahreshoch von 15.658 Punkten herangeschafft.

Zinssorgen nach jüngsten Daten belasten

Zinssorgen trieben die Anleger wieder um, nachdem die US-Erzeugerpreise im Januar weniger deutlich gesunken sind als erhofft. Gleichzeitig sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend. Vom Arbeitsmarkt kam damit also auch kein Signal an die US-Notenbank, ihren Zinserhöhungskurs zur Inflationsbekämpfung ändern zu müssen.

Linde-Aktie vor Abschied aus dem DAX

Außerdem verabschiedet sich der Industriegas-Riese Linde von der Frankfurter Börse. Das amerikanisch-deutsche Unternehmen wird künftig nur noch in New York gelistet sein. Am Freitagabend will die Deutsche Börse bekannt geben, wer den bisher schwersten Wert im Leitindex ersetzt. Die Rückkehr der Commerzbank gilt inzwischen als sicher, nachdem sie gerade noch rechtzeitig schwarze Zahlen für das vergangene Jahr gemeldet hat - das ist eine wichtige Voraussetzung für einen Einzug in den DAX.

