DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mit Abgaben -- Mercedes-Benz steigert Gewinn -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Sartorius verdoppelt Ertrag -- Uniper, Infineon, Swiss Re im Fokus

Am letzten Handelstag der Woche gibt der deutsche Leitindex einen Teil seiner über die Woche angesammelten Gewinne wieder ab. Belastet wird der DAX dabei von der schwachen Tendenz an der Wall Street und den asiatischen Börsen. Nachdem die US-Erzeugerpreise im Januar weniger stark als erwartet sanken, sind wieder aufflammende Zinssorgen das Hauptthema an den Kapitalmärkten. Verstärkt werden diese durch die starken US-Arbeitsmarkdaten, da Anleger hoffen, dass dies den Notenbanken für weitere Zinserhöhungen Luft verschaffen sollte.

Der deutsche Aktienmarkt geht am Freitag mit negativem Vorzeichen in den Handel.

Die europäischen Börsen zeigen sich am Freitag zum Handelsstart in einer schwachen Verfassung.

Anleger waren auch am Donnerstag weiterhin auf das Zinsthema fokussiert. Daher schauten sie genau auf jede Art von Konjunkturdaten, die veröffentlicht wurden. Die US-Erzeugerpreise sind im Januar stärker als erwartet gestiegen, was nahelegt, dass die Zinsen weiter erhöht werden müssen. Auf der anderen Seite deutet der Philadelphia-Fed-Index, der sich im Februar nicht erholt hat, darauf hin, dass die US-Notenbank auch nicht zu stark an der Zinsschraube drehen sollte. Positiv wurde aufgenommen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken sind.

An der Wall Street ging es am Donnerstag abwärts.

An den wichtigsten Märkten in Fernost überwiegt am Freitag das Verkaufsinteresse.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,74 Prozent auf 27.490,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der rel="noopener">Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,2 Prozent tiefer bei 3.242,48 Zählern. In Hongkong sinkt der Hang Seng zeitweise um 0,76 Prozent auf 20.827,14 Stellen.

Die asiatischen Märkte folgen am letzten Handelstag der Woche der schwachen Vortagestendenz der Wall Street und müssen Kurseinbußen verkraften. In den USA waren Zinssorgen wieder aufgeflammt, nachdem weniger stark als erwartet zurückgehende US-Erzeugerpreise und robuste Arbeitsmarktdaten die Furcht vor einem Zinsschritt von 50 Basispunkten befeuerte. Tatschlich schloss James Bullard von der Fed-Filiale in St. Louis in einer Rede nicht aus, dass die Wahl der Fed bei der nächsten Zinsanhebung auf 50 Basispunkte fallen wird.

