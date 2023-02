"Cryptohouse" in Kalifornien steht immer noch zum Verkauf

• Das Haus in North Hollywood, Kalifornien, steht seit Oktober 2022 zum Verkauf• Vermietung als Ferienhaus über Airbnb und Booking.com• Die gewöhnungsbedürftige Inneneinrichtung gefällt nicht jedem

Komfortables Haus in North Hollywood

Von außen ist das Grundstück unscheinbar: Ein normales Haus mit Vorgarten, welches sich in die nähere Umgebung einfügt. Seit Oktober steht es zum Verkauf und der Preis wurde bereits mehrfach gesenkt, statt 1.200.000 US-Dollar, die im Oktober aufgerufen wurden, sollen jetzt nur noch 949.000 US-Dollar für das knapp 700 Quadratmeter große Haus mit Grundstück fällig werden - dies berichtet das Informationsportal t3n. Dafür bringt das Haus auch so einiges mit: Eine auf vier Schlafzimmer und drei Badezimmer aufgeteilte Wohnfläche von fast 190 Quadratmetern mit einer zentralen Klimaanlage und Dachfenstern, die die Räume mit Licht durchfluten. Es gibt auch einen Pool, der unter der heißen Sonne Südkaliforniens zur Abkühlung einlädt.

Ungewöhnliche Einrichtung

Ein Grund, weswegen sich noch kein Käufer für das Haus finden konnte, könnte möglicherweise in der außergewöhnlichen Einrichtung liegen. Die als Cryptohouse auf Portalen wie Airbnb oder Booking.com inserierte Unterkunft hat beispielsweise einen mit Tweets tapezierten Raum mit einer Art Kunstrasen als Boden, die Wand eines anderen Schlafzimmers ist vollständig mit Bildern des Hundes des Dogecoin-Logos verziert, im Wohnzimmer finden sich Bilder des Bored Ape Yacht Club, welche als NFTs Bekanntheit erreichten. Wer sich das Haus in Ruhe anschauen und vielleicht auch eine Probenacht in ihm verbringen möchte, kann es über Booking.com ab 820 Euro pro Nacht mieten.

Mehrmonatige Renovierung

Die Eigentümerin des Hauses, Elle Levy, gab dem US-amerikanischem Nachrichtenmagazin Newsweek auf Nachfrage hin an, dass die Umgestaltung der gesamten Einrichtung zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauerte - bis das Cryptohouse sein derzeitiges Erscheinungsbild hatte. Die Absicht dahinter war nicht etwa, das Haus dauerhaft zu bewohnen, sondern es immer wieder kurzzeitig an Kryptofreunde oder Videoproduzenten zu vermieten, die einen passenden Hintergrund für Video- oder Fotoshootings suchen. Von den Kunden sei das Haus gut angenommen worden, so Levy. Schließlich werde es nicht verkauft, weil es sich nicht lohne, sondern aufgrund von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Künftig plane sie sogar, weitere Häuser verschieden thematisch einzurichten, um sie an Liebhaber oder etwa Influencer, die dort Videoproduktionen planen, zu vermieten.

