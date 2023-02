adidas-Aktie in Rot: Moody's stuft adidas herunter

Aktien in diesem Artikel adidas 143,58 EUR

Die Herabstufung gelte für das langfristige Emittentenrating des Sportartikelherstellers wie auch für die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten. Außerdem stufte Moody's das kurzfristige Emittentenrating auf Prime-2 herab von Prime-1. Der Ausblick bleibt negativ.

Moody's begründete die Maßnahme unter anderem mit der "deutlichen Gewinnwarnung" für das laufende Jahr Anfang Februar, "die eine erhebliche und unerwartete weitere Abwärtskorrektur der Finanz- und Kreditkennzahlen des Unternehmens für die kommenden 12 bis 18 Monate signalisiert". Zum Zeitpunkt der Gewinnwarnung sei adidas bereits ziemlich schwach in der Ratingkategorie A2 positioniert gewesen, mit einem negativen Ausblick seit November 2022. Während Moody's eine schwache operative Leistung in den kommenden 12 bis 18 Monaten erwartete, liege die tatsächliche Unternehmensprognose deutlich darunter.

Die neue Gewinnprognose scheine zwar konservativ zu sein und spiegele einen "sehr disziplinierten Ansatz zum Abbau der hohen Lagerbestände sowie eine vorsichtige Haltung angesichts der schwachen Verbraucherstimmung in den westlichen Märkten, der hohen Inflation, der Herausforderungen in China und einiger Umstrukturierungen wider". Sie werfe aber auch einige Fragen zum Kerngeschäft des Unternehmens (ohne Yeezy) und dessen zugrunde liegender Rentabilität auf. Angesichts all dieser Unwägbarkeiten sehe Moody's ein großes Risiko für adidas' mittelfristige Prognosen.

Moody's sei auch der Ansicht, dass adidas' mehrfache Ausblickrevisionen in den vergangenen sieben Monaten sowie die sehr schwache Prognose für 2023 Bedenken in Bezug auf das Risikomanagement des Konzerns und die Stärke des zugrunde liegenden Geschäfts aufkommen lassen. Auch hätten die extensive Strategie in Bezug auf Dividenden und Aktienrückkäufe 2022 - zu einem Zeitpunkt, da adidas erheblichen Gegenwind aus Handel und Probleme in der Lieferkette spürte - zu einem erhöhten Nettoverschuldungsgrad und einem hohen Barmittelverbrauch geführt.

Die adidas-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,90 Prozent auf 143,62 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

