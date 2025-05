adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Plus

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 205,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 205,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 206,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.888 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 22,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 257,33 EUR angegeben.

Am 29.04.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,15 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,64 EUR fest.

