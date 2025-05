adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

adidas im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 209,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 209,80 EUR nach oben. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 209,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,80 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.231 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 20,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 16,44 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,04 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 EUR, nach 0,95 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,64 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet adidas-Aktie mit Equal Weight

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

April 2025: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie