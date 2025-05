adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 211,10 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 212,30 EUR. Bei 210,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.511 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,96 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 16,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 6,15 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

