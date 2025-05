adidas Aktie News: adidas gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 207,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 207,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 210,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,80 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.288 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Mit Abgaben von 15,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,04 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,33 EUR an.

Am 29.04.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – ein Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,64 EUR je adidas-Aktie.

