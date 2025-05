adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 206,40 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 206,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.622 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,81 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 17,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,04 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

adidas gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,64 EUR fest.

