Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird vorbörslich gut eine Stunde vor dem Handelsstart vom Broker IG zeitweise 0,7 Prozent im Minus bei 15.430 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost geben ab

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,74 Prozent auf 27.490,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der rel="noopener">Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,2 Prozent tiefer bei 3.242,48 Zählern. In Hongkong sinkt der Hang Seng zeitweise um 0,76 Prozent auf 20.827,14 Stellen.

3. Allianz macht mehr Gewinn als erwartet - Höhere Dividende

Die Allianz hat den operativen Gewinn im vergangenen Jahr stärker als erwartet gesteigert und ein Rekordergebnis erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 11,40 Euro erhalten nach 10,80 Euro im Vorjahr. Für das laufende Jahr stellte Europas größter Versicherer im Mittelpunkt der Spanne einen Gewinn auf Vorjahresniveau in Aussicht. Zur Nachricht

4. Mercedes steigert Gewinn deutlich - Milliardenschwerer Aktienrückkauf angekündigt

Mercedes-Benz hat im abgelaufenen Jahr dank hoher Verkaufspreise für Oberklasseautos und eines besonders guten Schlussquartals sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Den Aktionären will der DAX-Konzern Mercedes-Benz eine erneut höhere Dividende von 5,20 nach 5,00 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen. Zur Nachricht

5. Uniper rechnet nach Verlusten in Milliardenhöhe mit weiteren Einbußen

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper rechnet nach Milliardenverlusten im Gasgeschäft auch im laufenden Jahr noch mit hohen Einbußen. Die hohen Unsicherheiten über die Entwicklung der Gaspreise und die damit verbundenen Kosten der Ersatzbeschaffung könnten zu einer hohen Volatilität des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit) führen, teilte Uniper am Freitag mit. Zur Nachricht

6. SAFRAN verzeichnet Gewinnsprung - Dividendenerhöhung um das Doppelte geplant

SAFRAN will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende deutlich mehr als verdoppeln, nachdem der französische Luftfahrtzulieferer bei Umsatz und operativem Gewinn dank der Erholung im Flugverkehr signifikant zweistellige Wachstumsraten verzeichnen konnte. Zur Nachricht

7. Swiss Re übertrifft Erwartungen - Optimistische Prognose für 2023

Die Swiss Re hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussspurts zum Jahresende hin die Gewinnzone erreicht. Nach neun Monaten hatte aufgrund von Großschäden, der Inflation und wegen der Verwerfungen an den Finanzmärkten noch ein Verlust resultiert. Zur Nachricht

8. Ex-VW-Chef Diess zum Aufsichtsratschef bei Infineon gewählt

Der Aufsichtsrat des Chipkonzerns Infineon hat einen neuen Vorsitzenden. Das InfineonGremium wählte am Donnerstag einstimmig Ex-Volkswagen-Chef Herbert Diess auf diesen Posten, wie der Konzern am Donnerstag nach seiner virtuellen Hauptversammlung mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,32 US-Dollar. Das waren 82 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 83 Cent auf 77,66 Dollar.

10. Euro fällt auf Einmonatstief

Der Euro hat am Freitagmorgen nachgegeben und ist zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0633 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang Januar.

Bildquellen: Inga Ivanova / Shutterstock.com