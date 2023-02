Neues Tesla-Modell: Experten erwarten revolutionäres Elektroauto

Aktien in diesem Artikel Tesla 194,40 EUR

• Tesla arbeitet an Update eines bestehenden Modells• Tesla setzt auf neue Produktionsverfahren• Elektroautos könnten bald deutlich günstiger werden

Prototypen von neuem Tesla-Modell gesichtet

Experten und Medienberichten zufolge arbeitet Tesla an der Einführung eines neuen Modells. So berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters im November 2022, unter Berufung auf interne Informationen, von der Entwicklung eines neuen Elektroautos durch Tesla. Mittlerweile würden die Prototypen des Fahrzeuges auch schon unter Realbedingen im öffentlichen Straßenverkehr erprobt, wie beispielsweise "The Kilowatts" auf Twitter berichtet.

Weiterentwicklung des Model 3

Bei dem neuen Fahrzeug soll es sich um eine Weiterentwicklung des Model 3 handeln, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der Tesla Model 3 ist mittlerweile fünf Jahre alt und war das erste Modell Teslas, welches in großem Volumen gefertigt und verkauft wurde. Das Fahrzeug soll nun ein Update erhalten und wird mit neuem Design unter dem Codenamen "Highland" laufen. Laut Reuters sei die Vereinfachung der Produktion ein zentrales Anliegen Teslas bei der Fertigung des neuen Modells. Demnach soll bei der Herstellung vermehrt auf ein kostengünstiges Druckgussverfahren zurückgegriffen werden.

Neue Produktionstechniken könnten Automobilindustrie revolutionieren

Das neue Model 3 Highland wird vorerst in Texas gefertigt werden, wie Nau.ch berichtet. Später soll die Produktion demnach auch auf die Standorte Shanghai und Berlin ausgeweitet werden. Sollten sich die Gerüchte um eine Vereinfachung der Produktionsprozesse bewahrheiten, so würde dies Tesla die Möglichkeit geben, die eigenen Fahrzeuge zu einem bedeutend geringeren Preis anbieten zu können und konkurrenzfähiger zu werden. Im Falle einer deutlichen Reduzierung der Produktionskosten könnte Tesla Elektroautos für eine breite Masse zugänglich machen und die Automobilindustrie nachhaltig verändern, das berichtet Markets Insider unter Berufung auf Adam Jones, Analyst bei Morgan Stanley.

