10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte mit leichten Abschlägen in den Donnerstagshandel starten.

2. Börsen in Fernost mit roten Vorzeichen

Der japanische Leitindex Nikkei verliert marginale 0,01 Prozent auf 27.720,73 Punkte. Auf dem chinesischen Festland hingegen beträgt das Minus beim Shanghai Composite 0,50 Prozent auf 3.522,58 Einheiten hoch. Der Hang Seng in Hongkong sackt derweil um 1,46 Prozent auf 25.319,34 Zähler ab. (7.16 Uhr MESZ)

3. DWS-Aktie: US-Börsenaufsicht untersucht offenbar Nachhaltigkeitsangaben der Deutsche Bank-Tochter DWS

Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt einem Zeitungsbericht zufolge gegen den Vermögensverwaltungsarm DWS der Deutsche Bank wegen möglicherweise beschönigter Angaben zu nachhaltigen Investitionen. Zur Nachricht

4. Deutsche Post-Aktie: Nach Hochwasser Zahl verlorener Sendungen nicht ermittelbar

Nach der Flutkatastrophe im Juli mit Schwerpunkt im Westen Deutschlands lässt sich die Zahl verlorener Postsendungen kaum schätzen. Zur Nachricht

5. Australische Qantas plant internationale Flüge ab Dezember

Die australische Fluggesellschaft Qantas und ihre Tochter Jetstar wollen voraussichtlich ab Ende des Jahres erstmals wieder regelmäßig internationale Ziele anfliegen. Zur Nachricht

6. Britische Behörde: Weltgrößte Kryptobörse Binance nicht ordnungsgemäß zu überwachen

Die weltgrößte Kryptobörse Binance kann nach Einschätzung der britischen Finanzaufsicht FCA nicht ordnungsgemäß überwacht werden. Zur Nachricht

7. Salesforce-Aktie: Salesforce übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose

Salesforce.com hat mit seinen Zweitquartalszahlen die Konsenserwartungen der Wall Street locker übertroffen. Zur Nachricht

8. BioNTech und Pfizer reichen weitere Daten zu Auffrischungsimpfung ein

Das deutsche Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollen weitere Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einreichen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,83 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 57 Cent auf 67,79 Dollar.

10. Euro über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter deutlich über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1765 Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com