10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte am Donnerstag tiefer starten, nachdem im bereits am Vortag der Schwung ausgegangen war. In vorbörslichen Indikationen sind für den deutschen Leichtindex Kursverluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 15.097 Punkte zu sehen.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die asiatischen Börsen finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung. In Tokio beendet der japanische Leitindex Nikkei den Handel letztlich um 1,44 Prozent tiefer bei 26.405,23 Punkten. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 0,36 Prozent höher bei 3.236 Zählern. In Hongkong geht es derweil beim Hang Seng leicht nach unten: Der Index liegt mit 0,09 Prozent im Minus bei 21.658 Stellen.

3. Bei Deutscher Post aktuell 140 "unbesetzte Pflichtstandorte"

Die Post hat zu wenige Postfilialen auf dem Land. Wie die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mitteilte, gebe es nach ihrer Kenntnis derzeit circa 140 "unbesetzte Pflichtstandorte" in Deutschland. Zur Nachricht

4. Anwalt von Tesla-Chef Musk bestreitet Betrugsabsicht bei Ankündigung von Tesla-Privatisierung

Im Prozess zu einer Anlegerklage gegen Tesla-Chef Elon Musk haben Anwälte der beiden Seiten am Mittwoch die ersten Attacken ausgetauscht. In dem Verfahren geht es um Musks Tweets von August 2018 mit der überstürzten Ankündigung, er wolle die Elektroauto -Firma von der Börse nehmen und habe die Finanzierung dafür gesichert. Zur Nachricht

5. Den USA droht erneut der Zahlungsausfall

Bei der Anhebung der Schuldenobergrenze deutet sich in den USA ein erbitterter Streit zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress an. Zur Nachricht

6. Zusammenarbeit von Boeing und Nasa bei Flugzeug mit weniger Emissionen

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa und der Luft- und Raumfahrttechnikkonzern Boeing wollen gemeinsam an einem Passagierflugzeug mit weniger Emissionen arbeiten. Zur Nachricht

7. ProSiebenSat.1-Aktie: Medienaufseher besorgt angesichts höherer Berlusconi-Beteiligung

Die Rundfunkaufseher der bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) sehen die mögliche Anteilsaufstockung des Engagements der Familie Berlusconi beim Medienkonzern ProSiebenSat.1 kritisch. "Im Medienstaatsvertrag ist das Gebot der Staatsferne und damit das Verbot der Staatsnähe festgeschrieben", sagte BLM-Präsident Thorsten Schmiege. Zur Nachricht

8. US-Notenbank Fed: US-Wirtschaft kaum gewachsen - Einschätzung zurückhaltend

Die Wirtschaft in den USA ist laut einem Bericht der US-Notenbank Fed zuletzt kaum gewachsen. Die wirtschaftliche Aktivität sei weitgehend stabil geblieben, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstagmorgen mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,10 auf 78,38 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,95 auf 84,03 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabil bei 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil an der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0839 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com