10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Handel starten, vorbörslich wird der Index vom Broker IG etwa eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent tiefer bei 15.265 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost geben etwas nach

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise marginale 0,03 Prozent auf 27.510,65 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es beim Shanghai Composite zwischenzeitlich um minimale 0,03 Prozent abwärts auf 3.311,28 Punkte. In Hongkong sinkt der Hang Seng stellenweise um 0,83 Prozent auf 20.443,94 Zähler.

3. Merck erfüllt Prognose - Dividendenzahlung wird erhöht

Der Darmstädter DAX-Konzern Merck hat im vergangenen Jahr seine Prognose am unteren Rand der Spanne erfüllt und erhöht die Dividende. Die Aktionäre sollen 2,20 Euro je Aktie erhalten, 35 Cent mehr als im Vorjahr, wie die Merck mitteilte. Zur Nachricht

4. Covestro streicht Dividende - Schwache Prognose für 2023

Covestro rechnet angesichts wirtschaftlicher sowie geopolitischer Unwägbarkeiten in diesem Jahr mit weniger operativem Gewinn als 2022. Der Kunststoffkonzern aus Leverkusen Covestro stellte bei Vorlage der Bilanz einen deutlichen Rückgang seines EBITDA zum Vorjahr (1,61 Milliarden Euro) in Aussicht. Zur Nachricht

5. Salesforce übertrifft Erwartungen und kauft Aktien zurück

Salesforce hat nach zuletzt zwei Jahren schwächeren Gewinnwachstums in seinem vierten Geschäftsquartal bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen des Marktes übertroffen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag über den Schätzungen der Analysten. Zudem kündigte der Anbieter von Unternehmenssoftware Salesforce ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 20 Milliarden Dollar an. Zur Nachricht

6. Plug Power bleibt in den roten Zahlen stecken

Der Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine Bilanz zum vierten Quartal sowie zum Gesamtjahr 2022 veröffentlicht. Beim Umsatz meldete Plug Power für das abgelaufene Vierteljahr einen Wert von 220,7 Millionen US-Dollar. Hier hatten sich die Schätzungen der Experten im Durchschnitt auf 281,2 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem der Wasserstoff-Spezialist im Vorjahr noch 161,9 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Zur Nachricht

7. Trotz Russland-Belastungen steigert Aareal Bank den Gewinn

Die Aareal Bank hat 2022 trotz erheblicher Belastungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ihren Gewinn deutlich gesteigert. Das Betriebsergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte auf 239 Millionen Euro, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit erreichte die Aareal Bank den oberen Bereich der Zielspanne von 210 bis 250 Millionen Euro und traf in etwa die durchschnittliche Erwartung von Analysten. Zur Nachricht

8. United Internet kündigt Aktienrückkauf in dreistelliger Millionenhöhe an

United Internet sind im Rahmen des am 14. Februar 2023 angekündigten öffentlichen Aktienrückkaufangebots bis zum Ablauf der Annahmefrist insgesamt 27.553.147 Aktien angedient worden. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht rückläufig

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84,23 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um zwölf Cent auf 77,57 Dollar.

10. Euro etwas leichter

Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Inflationsdaten aus dem Währungsraum über der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0640 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor.

