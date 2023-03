Inflation bleibt hoch: DAX tiefer -- Tesla will E-Auto-Preise halbieren -- Merck erhöht Dividende -- Evonik erwartet Gewinnrückgang -- Covestro, Salesforce im Fokus

Euroraum-Inflation sinkt weniger deutlich als erwartet - Kernrate nimmt sogar zu. Deutsche Bank hat Kohle-Richtlinien gestrafft. Berenberg senkt Kursziel für PUMA. KION verzeichnet Gewinneinbruch. MorphoSys stellt präklinische Forschung ein. Vertrag von Lufthansa-CEO Spohr verlängert. GFT mit Umsatzsteigerung. Apple kündigt weitere Milliardeninvestition in Münchner Chip-Zentrum an. Plug Power bleibt in den roten Zahlen.

Am Donnerstag dominieren am deutschen Aktienmarkt die Bären. Der DAX eröffnete bei 15.171,07 Punkten und damit 0,88 Prozent tiefer. Anschließend kann er die Verluste etwas eingrenzen. Der TecDAX begann 0,29 Prozent niedriger bei 3.195,10 Einheiten und baut die Verluste im weiteren Verlauf noch aus. Am Donnerstag müssen deutsche Anleger Verluste verkraften. Im Fokus der Investoren bleibt die Inflation. Nachdem die Daten vom Mittwoch aus Deutschland enttäuschten, folgten am Donnerstag die Daten aus der Euro-Zone. Diese sorgten für einen erneuten Dämpfer, denn die Euro-Teuerungsrate war zwar leicht rückläufig, fiel aber dennoch höher als erwartet aus. Die Arbeitslosenrate in der Eurozone nahm dagegen nicht zu, sondern blieb im Januar stabil bei 6,6 Prozent. Ebenfalls für Aufmerksamkeit dürften die US-Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sorgen. Anleger erhoffen sich daraus Rückschlüsse über die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed, die neben den Inflationszahlen auch die Entwicklung der US-Konjunktur im Auge behält. Unterdessen läuft die Berichtssaison hierzulande munter weiter. Vorbörslich legten bereits große Unternehmen wie Merck, Evonik oder Covestro ihre Zahlen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen notieren am Donnerstag in Grün. Der EURO STOXX 50 ging unterhalb der Nulllinie in die Sitzung, die Anfangsverluste betrugen 0,26 Prozent auf 4.204,80 Punkte. Im weiteren Verlauf drehen die europäischen Börsen jedoch in die Gewinnzone. Damit setzt sich die schwache Phase der Börsen in Europa fort - der Elan der ersten Wochen im neuen Jahr scheint verpufft zu sein. Zuletzt hatten anhaltend hohe Inflationszahlen die Anleger verschreckt, da diese sich vor weiteren offensiven Zinserhöhungen fürchten. Ebenfalls stehen hinter der Verfassung der globalen Konjunktur noch große Fragezeichen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen wurden sich Anleger am Mittwoch nicht so recht einig. Der Dow Jones verharrte zu Handelsstart auf seinem Vortagsniveau pendelte dann um die Nulllinie. Schlussendlich stand ein Zuwachs von 0,02 Prozent auf 32.661,84 Punkte an der Tafel. Der technologielastige NASDAQ Composite ging tiefer in die Sitzung, die Abwärtstendenz verstärkte sich bis letztlich ein Abschlag von 0,66 Prozent auf 11.379,48 Einheiten ausgewiesen wurde. Gute Vorgaben aus China hellten am Mittwoch die Stimmung an den Börsen zunächst weltweit auf. Die Nachrichten über positive Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft nach Lockerung der strikten Corona-Politik an Fahrt gewinnt. "An den Märkten weht der März-Wind der Hoffnung, dass die Wiedereröffnung Chinas die Schwäche in anderen Ländern ausgleichen wird, die mit einer hartnäckigen Inflation und einer sich verschärfenden Lebenskostenkrise zu kämpfen haben", sagte auch Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown gegenüber Dow Jones Newswires. Die Stimmung an den Börsen bleibt jedoch weiterhin von Zins- und Inflationssorgen belastet. Die Aktien des Impfstoffherstellers Novavax brachen in Reaktion auf die Meldung, dass das Unternehmen pessimistisch für das eigene Überleben sei, ein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken