Merck-Aktie dennoch leichter: Merck erfüllt Prognose - Dividendenzahlung wird erhöht

Die Aktionäre sollen 2,20 Euro je Aktie erhalten, 35 Cent mehr als im Vorjahr, wie die Merck mitteilte. Für das laufende Jahr stellte der Konzern einen Rückgang des operativen Ergebnisses in Aussicht, bestätigte aber das mittelfristige Umsatzziel.

Der Umsatz stieg um 12,9 Prozent auf 22,23 Milliarden Euro. Organisch lag das Wachstum bei 6,4 Prozent. Dazu trugen alle Regionen und Unternehmensbereiche bei, insbesondere Life Science. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) legte um 12,2 Prozent auf 6,85 Milliarden Euro zu. Der organische Anstieg lag bei 6,1 Prozent. Je Aktie verdiente Merck auf bereinigter Basis 10,05 Euro.

Analysten hatten im Konsens mit Einnahmen von 22,25 Milliarden, einem EBITDA pre von 6,92 Milliarden und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 10,20 Euro gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Merck ein leichtes bis solides organisches Umsatzwachstum und nimmt für das EBITDA pre einen moderaten Rückgang bis hin zu einer organisch in etwa stabilen Entwicklung an. Das Ergebnis dürfte von inflationsbedingten Preissteigerungen belastet werden. Das Jahr insgesamt werde herausfordernd.

Merck prüft große und kleinere Zukäufe

Merck zieht zur Beschleunigung seines Wachstums große und kleinere Zukäufe in Betracht.

"Unsere Ziele für 2025 können wir organisch erreichen, M&A wird ein Beschleuniger sein", sagte Vorstandschefin Belen Garijo am Donnerstag in Darmstadt. "Entweder in Form eines transformativen Schrittes, einer Reihe von Perlen oder durch Einlizenzierung. Das hängt davon ab, was der Gruppe mehr Wert verschafft und unsere drei Säulen stärkt."

Der Pharma- und Technologiekonzern hatte im Oktober erklärt, Merck setze weiter auf Einlizenzierungen sowie kleine und mittelgroße Zukäufe. Ab 2023 seien aber auch größere Übernahmen wieder eine Option. Insgesamt nähere sich Merck dafür einer finanziellen Kapazität von etwa 15 bis 20 Milliarden Euro an. Die Merck-Aktie verzeichnet via XETRA zeitweise Verluste in Höhe von 0,56 Prozent auf 176,15 Euro, womit die Papiere aber einen Großteil der zuvor deutlich heftiger ausgefallenen Einbußen wettmachen.

FRANKFURT (Dow Jones/Reuters)

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Merck 2016