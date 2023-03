BNY Mellon trotz Einbruch am Kryptomarkt zuversichtlich für die Zukunft von digitalen Vermögenswerten

• BNY Mellon bietet Plattform für digitale und traditionelle Assets• Studie unter institutionellen Investoren zeigt Interesse an digitalen Vermögenswerten• Michael Demissie: "Digitale Assets sind gekommen, um zu bleiben"

So hat die US-Großbank JPMorgan im vergangenen November ihre erste grenzüberschreitende Transaktion mit Decentralized Finance (DeFi) auf einer öffentlichen Blockchain erfolgreich durchgeführt und Goldman Sachs zeigte Ende des vergangenen Jahres angesichts der gesunkenen Bewertungen durch das FTX-Debakel Interesse am Kauf von oder einem Investment in Kryptofirmen.

BNY Mellon bietet Verwahrung digitaler und traditioneller Assets auf derselben Plattform an

Auch The Bank of New York Mellon interessiert sich für die neuen Technologien und die Möglichkeiten, die diese bieten. Anfang 2022 hat die US-Bank eine Partnerschaft mit der Blockchain-Datenplattform Chainalysis angekündigt, um die Verfolgung und Analyse der Krypto-Transaktionen ihrer Kunden zu unterstützen. Im Oktober 2022 führte das Finanzinstitut dann eine digitale Verwahrungsplattform ein, um die Ether- und Bitcoin-Bestände ausgewählter institutioneller Kunden zu schützen, was BNY Mellon zur ersten großen Bank der USA machte, die die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und traditioneller Anlagen auf derselben Plattform anbietet.

Anfang Februar ernannte BNY Mellon Caroline Butler, die zuvor als CEO des Bereichs Custody Services die Entwicklung der integrierten digitalen Verwahrungs- und Verwaltungsplattform für traditionelle und digitale Vermögenswerte leitete, zum CEO des Bereichs Digital Assets. Sie leitet nun die kommerziellen Digital-Asset-Initiativen von BNY Mellon weltweit.

Studie unter institutionellen Investoren

Als Grund für die Einführung der institutionellen Kryptodienste im Oktober vergangenen Jahres nannte BNY Mellon-CEO Robin Vince die Kundennachfrage.

Eine Umfrage von BNY Mellon unter 271 globalen institutionellen Kunden aus dem Jahr 2022 ergab, dass 70 Prozent der Befragten ihre Aktivität bei digitalen Vermögenswerten ausbauen würden, wenn Dienstleistungen wie Verwahrung und Ausführung von anerkannten, vertrauenswürdigen Institutionen erhältlich wären. Zudem zeigt die Studie, dass 88 Prozent der Befragten planen, ihre Pläne rund um digitale Assets - trotz des Einbruchs am Kryptomarkt - fortzusetzen, und dass 91 Prozent der institutionellen Anleger daran interessiert sind, in tokenisierte Produkte zu investieren. 97 Prozent der Befragten stimmten zu, dass die Tokenisierung das Asset Management revolutionieren werde und "gut für die Branche" sei.

Kunden sind an digitalen Vermögenswerten interessiert

Angesichts dieser Ergebnisse zeigt sich Michael Demissie, Head of Advanced Solutions bei BNY Mellon, trotz des Einbruchs am Kryptomarkt im vergangenen Jahr, zuversichtlich für die Zukunft von digitalen Assets: "Selbst angesichts der jüngsten Marktvolatilität bleibt unsere Überzeugung stark und wir behalten die langfristigen Möglichkeiten und das Transformationspotenzial der zugrunde liegenden Technologie im Blick", schrieb er in der Studie im vergangenen Jahr.

Seiner Meinung nach sei zwar eine tiefgreifendere Regulierung erforderlich: "Es ist wichtig, dass wir in diesem Raum verantwortungsbewusst navigieren", so Demissie. "Wir brauchen unbedingt klare Vorschriften und Regeln für den Weg. Wir brauchen verantwortungsbewusste Akteure, die verlässliche Dienstleistungen anbieten können, die dem Vertrauen der Investoren gerecht werden."

Doch auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Kryptowährung auf der 7. jährlichen FinTech- und Regulierungskonferenz von Afore Consulting erklärte Demissie, wie Reuters berichtet: "Was wir sehen, ist, dass Kunden im Großen und Ganzen absolut an digitalen Vermögenswerten interessiert sind". Seiner Meinung nach sind digitale Assets "gekommen, um zu bleiben".

