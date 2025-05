Bitcoin steigt über 100.000 US-Dollar - Zollhoffnungen beflügeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Handelsvereinbarungen zwischen den USA und Großbritannien haben den Bitcoin über 100.000 US-Dollar steigen lassen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für die älteste und bekannteste Kryptowährung am Donnerstag in der Spitze 100.527 US-Dollar gezahlt. Damit stieg der Bitcoin erstmals seit Februar wieder über die Marke von 100.000 Dollar. In der Nacht hatte der Bitcoin noch unter 97.000 Dollar notiert. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana oder XRP zogen an.

Risikoreiche Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen profitierten davon, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien eine Handelsvereinbarung abgeschlossen haben. Jetzt wächst auch die Erwartung, dass mit anderen Ländern eine Lösung gefunden wird. "Als A und O fungiert die Hoffnung auf den großen Wurf im Handelsstreit zwischen den USA und China", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Anleger könnten nun das Allzeithoch bei rund 109.400 Dollar ins Auge fassen." Emden warnt jedoch auch: "Anleger sollten sich vor Augen halten, dass die Handelsstreitigkeiten weiterhin alles andere als vom Tisch sind und jederzeit in die Verlängerung gehen könnten."

Die Hoffnung auf ein besseres regulatorisches Umfeld für den Bitcoin hatte den Kurs der Kryptowährung am Tag der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar auf ein Rekordhoch von knapp 109.400 Dollar schnellen lassen. Die US-Zollpolitik hatte danach den Bitcoin immer wieder belastet./jsl/he