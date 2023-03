Darum gewinnen Kryptowährungen in Argentinien an Beliebtheit

• Die Preise in Argentinien sind so hoch gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr• Viele Menschen versuchen, ihr Erspartes mit BTC-Investitionen zu retten• Argentinien gehört zu den Ländern, in denen Kryptowährungen am höchsten im Kurs sind

Nach dem Global Crypto Adoption Index 2022 steht Argentinien auf Platz 13 einer Liste von insgesamt 146 Ländern, in denen Kryptowährungen am höchsten im Kurs sind. Doch damit nicht genug: wie BTC-ECHO berichtet, sprechen manche schon vom neuen El Salvador. Was steckt dahinter?

Die Preise in Argentinien haben sich fast verdoppelt

Argentinien gehörte in den vergangenen Monaten zu den Ländern mit der höchsten Inflationsrate: bis zu 95 Prozent teurer ist Einkaufen mittlerweile in dem südamerikanischen Land. Das, so BTC-ECHO, ist das höchste Niveau seit 30 Jahren. Weil der Wert des Geldes sinkt und die Regierung ein Umtauschlimit des argentinischen Pesos in US-Dollar ausgesprochen hat, versuchen die Menschen, ihre Ersparnisse anderweitig zu retten. Die naheliegendste Lösung für viele: Kryptowährungen.

So verweist die Informationsplattform Bloomberg auf eine Deel-Umfrage, der zufolge aktuell zwei Drittel der Krypto-Investitionen in Argentinien zur Sicherung von Ersparnissen getätigt werden. Global würden rund fünf Prozent der Gehälter in Kryptowährungen ausgezahlt - in Argentinien liegt dieser Wert jedoch offenbar deutlich höher als überall sonst auf der Welt.

Das Misstrauen in die argentinischen Geldinstitute ist groß

Wie BTC-ECHO berichtet, wählen so viele Menschen die sonst oft eher als unsicher eingestufte Anlageklasse der Kryptowährungen zur Rettung ihrer Ersparnisse, weil sich in Argentinien in den letzten Jahren ein immer größeres Misstrauen gegenüber den großen Geldinstituten aufgebaut hat. Zwar hatten die Banken bereits versucht, dem Misstrauen mit einem eigenen Angebot an Krypto-Dienstleistungen entgegenzutreten, diese Pläne wurden jedoch von der argentinischen Zentralbank verboten. Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit Bitcoin-Wallets durch die argentinischen Steuerbehörden gepfändet wurden und das argentinische Finanzministerium kürzlich einen Entwurf vorgelegt hat, mit dem Bürgerinnen und Bürger ihre Investitionen in Kryptowährungen offenlegen sollen - offiziell soll damit die Geldwäsche im Land eingedämmt werden.

Wird Argentinien das neue El Salvador?

Um sich vom US-Dollar zu emanzipieren, planen Argentinien und Brasilien aktuell eine gemeinsame Währung. Darauf reagierte Coinbase-CEO Brian Armstrong auf Twitter mit dem Vorschlag, sie sollten doch gleich Bitcoin (BTC) als Landeswährung einführen - das ergebe langfristig am meisten Sinn.

Wonder if they would consider moving to Bitcoin - that would probably be the right long term bet https://t.co/6EKJdwcSnO - Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 23, 2023

Zuletzt hat El Salvador im September 2021 BTC als Landeswährung eingeführt, um sich vom US-Dollar zu emanzipieren.

