Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Februar mehrheitlich zum Kauf

Heute im Fokus

DAX schließt im Minus -- Wall Street letztlich uneins -- Novavax zweifelt am Fortbestand -- Beiersdorf wächst zweistellig -- Tesla, NIO, Just Eat Takeaway, Rivian, PUMA, AMC, Virgin Galactic im Fokus

United Internet-Aktienrückkaufprogramm stößt auf reges Interesse. Bayer-Medikament Nubeqa in weiterer Indikation in der EU zugelassen. Facelift für erste Generation des VW ID.3. Daimler Truck will durch Änderungen bei Evobus Kosten sparen. BayWa will sich von internationalem Solarhandelsgeschäft trennen. Siemens Energy erhält von Orsted Auftrag für Elektrolyseure.