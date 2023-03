Darum fällt die pakistanische Rupie auf Rekordtief

Werbung CHF/PKR und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie CHF/PKR mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie CHF/PKR mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Nachdem am Mittwoch noch 263 pakistanische Rupien einen amerikanischen Dollar wert waren, wurde der Dollar am Donnerstag bei 285 Rupien gehandelt.

Pakistan steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, was sich auch in der steigenden Inflation bemerkbar macht. Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise für Strom, Gas und Benzin mehr als verdoppelt. Politische Instabilität und die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer, die zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser setzte, haben der Wirtschaft weitere Rückschläge verpasst.

Hinter dem Verfall der Landeswährung steckt auch die Zahlungskrise, Pakistan sucht dringend nach frischem Geld. Das schwer verschuldete Land hofft nun auf Hilfe vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Für die nächste Auszahlung von rund einer Milliarde Dollar muss Pakistan jedoch ein Sparprogramm umsetzen. Der pakistanische Ökonom Hafeez Peerzada spricht von einer "schwierigen Situation" und warnt vor politischen Unruhen, ausgelöst durch die Inflation./nal/DP/bgf

ISLAMABAD (dpa-AFX)

Bildquellen: Thomas Northcut/Getty Images