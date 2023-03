Konkurrenz für NASDAQ-Wert Tesla: Grünes Licht für den vietnamesischen EV-Hersteller VinFast in den USA

Umweltgenehmigung wurde erteilt

Am Freitag, den 17. Februar 2023, gab der vietnamesische EV-Hersteller VinFast bekannt, dass er von den Behörden in North Carolina eine Umweltgenehmigung erhalten hat, die für den geplanten Bau eines Vier-Milliarden-US-Dollar-Elektrofahrzeugwerks in dem US-Bundesstaat erforderlich ist. Dies ist ein bedeutender Schritt, um mit dem Bau des Werks zu beginnen.

Somit strebt das vietnamesische Unternehmen, das zur Vingroup-Mischkonzerngruppe gehört, eine Expansion in den USA an und plant, mit den bestehenden Autoherstellern in Konkurrenz zu treten.

VinFast teilte mit, dass es eine "Luftgenehmigung" erhalten hat und weitere Genehmigungen für die Fabrik in Chatham County beantragen wird, bevor es mit einer Ausschreibung für den Bau beginnen kann. "Die Luftgenehmigung ermöglicht uns den Beginn des Baus von Phase 1 der Fabrik. Wir werden in Kürze mit dem Bau beginnen", erklärte VinFast, ohne einen konkreten Zeitrahmen zu nennen.

Dabei plant VinFast, die Fabrik in North Carolina im Jahr 2024 zu eröffnen und mehr als 7.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Das Projekt beinhaltet eine Investition von zwei Milliarden US-Dollar für den Bau einer Fabrik, die in der Lage sein wird, 150.000 Fahrzeuge pro Jahr zu produzieren, was die erste Phase darstellt. In der zweiten Phase wird sich das Unternehmen auf die Batterieproduktion konzentrieren. Bereits in diesem Frühjahr plant der Automobilhersteller, die erste Charge von in Vietnam produzierten Fahrzeugen an Kunden in den USA auszuliefern.

Unternehmensprofil und weitere Pläne

VinFast ist ein ambitionierter junger Automobilhersteller aus Vietnam, der sich auf Elektroautos spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist Teil der Vingroup, einem der größten Mischkonzerne Vietnams. Bereits 2018 wurden die ersten Designstudien auf dem Pariser Autosalon präsentiert und 2019 wurden die ersten Fahrzeuge für den vietnamesischen Markt ausgeliefert. VinFast hat das Ziel, seine Elektrofahrzeuge in verschiedenen Märkten, einschließlich der USA und Europa, anzubieten und plant auch, autonom fahrende Fahrzeuge zu produzieren.

Um den amerikanischen Markt zu bedienen, plant VinFast zunächst die Produktion der Modelle VF 8 und VF 9 in neuen Anlagen. Dazu sind die Investitionen von fast zwei Milliarden US-Dollar erforderlich. Der VF 8 ist ein Mittelklasse-Crossover, während der VF 9 ein großer SUV mit drei Sitzreihen ist. Beide Modelle sollen auch in Europa angeboten werden. Um die bereits angekündigte Batterieproduktion aufzubauen, benötigt das Unternehmen jedoch noch weitere Genehmigungen.

