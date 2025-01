10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX dürfte am Donnerstag stabil oder mit nur geringen Verlusten in den Handel starten. Das hohe Kursniveau wird er nach dem Rekordhoch vom Vortag voraussichtlich verteidigen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

An Asiens Börsen zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich Gewinne. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsende 0,80 Prozent auf 39.962,57 Punkte. In Festland-China geht es ebenfalls nach oben: Der Shanghai Composite zeigt sich zeitweise 0,52 Prozent höher bei 3.230,20 Indexpunkten. In Hongkong sind unterdessen gegen den Trend Verluste zu sehen: Für den Hang Seng geht es zwischenzeitlich um 0,62 Prozent auf 19.655,73 Punkte nach unten.

3. Fraport: Neuer Abfertiger in Frankfurt mit Problemen

Rückschlag für Flughafenbetreiber Fraport: Am Frankfurter Flughafen kann der neue Flugzeugabfertiger Swissport die vereinbarten Leistungen zum 1. Februar nicht im vollen Umfang anbieten. Zur Nachricht

4. Brenntag ernennt Thomas Reisten zum neuen Finanzvorstand

Brenntag hat einen Nachfolger für die scheidende Finanzvorständin Kristin Neumann gefunden. Zur Nachricht

5. BVB auf Trainersuche: Niko Kovac und Roger Schmidt als Favoriten gehandelt

Borussia Dortmund (BVB) sucht einen neuen Trainer. Dass U19-Coach Mike Tullberg die Mannschaft am Samstag in der Bundesliga gegen Werder Bremen betreut (15.30 Uhr/Sky), verschafft den BVB-Bossen etwas Zeit. Zur Nachricht

6. Meta: Dem Weißen Haus nicht mehr zu folgen, kann dauern

Einige Nutzer von Facebook und Instagram, die dem Meta Platforms-Konzern gehören, haben sich diese Woche gewundert, dass sie plötzlich Beiträgen von Donald und Melania Trump sowie vom US-Vizepräsidenten J.D. Vance folgen. Zur Nachricht

7. Samsung überrascht mit dünnerem Smartphone-Modell

Smartphone-Marktführer Samsung hat bei der Vorstellung der neuen Generation seiner Top-Baureihe Galaxy S mit einem dünneren Modell überrascht. Zur Nachricht

8. PUMA-Zahlen enttäuschen Markt und Analysten reihenweise

Der Sportartikelhersteller PUMA hat seine operative Ergebnisprognose im vergangenen Jahr am unteren Ende der Prognosespanne erreicht und kündigte ein Programm zur Steigerung der Profitabilität an. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag schwächer: Brent gibt auf 78,63 US-Dollar je Barrell ab, für WTI geht es auf 75,10 US-Dollar nach unten.

10. Euro zum Dollar stabil

Der Euro zeigt sich am Morgen bei 1,0408 US-Dollar und damit nur wenig verändert.