10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - DAX im Minus erwartet

Der DAX bewegt ich vor dem Ertönen der Startglocke am Donnerstag mit deutlichen Abgaben.

2. Börsen in Fernost tiefer

In Tokio ist die Börse aufgrund eines Feiertages geschlossen. Am Vortag notierte der japanische Leitindex Nikkei letztlich 0,06 Prozent im Minus bei 27.663,39 Punkten. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 2,88 Prozent auf 15.371,29 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,35 Prozent auf 2.992,89 Stellen (7:26 MEZ).

3. Fed hebt Leitzins erneut deutlich an

Die Fed setzt mit einer weiteren überdurchschnittlichen Zinserhöhung ihren aggressiven Kampf gegen die Inflation fort - stellt aber ein langsameres Tempo in Aussicht. Zur Nachricht

4. Zalando-Aktie: Zalando mit höherem Umsatz - Prognose für Gesamtjahr am unteren Ende

Zalando hat im dritten Quartal die Umsätze gesteigert und dank Kostenkontrolle auch operativ mehr verdient sowie die Margen leicht verbessert. Zur Nachricht

5. MFE erhält weitere Stimmrechte für ProSiebenSat.1

Die italienische Medienholding MFE-Mediaforeurope hat sich über Derivate Zugriff auf knapp 30 Prozent der Stimmrechte der ProSiebenSat.1 Media SE gesichert. Zur Nachricht

6. Beschäftigte setzen sich gegen Porsche-Betriebsratswahl zur Wehr

Die vergangene Betriebsratswahl beim Autobauer Porsche wird am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Arbeitsgericht Stuttgart angefochten. Zur Nachricht

7. eBay übertrifft Gewinnprognosen

Das Online-Auktionshaus eBay hat seine Bücher für das abgelaufene Jahresviertel geöffnet. Zur Nachricht

8. QUALCOMM rechnet mit stärkerem Abschwung im Smartphone-Markt

Der Chipkonzern QUALCOMM rechnet mit einem noch stärkeren Abschwung im Smartphone-Markt als bisher erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Ölmarkt in den vergangenen beiden Handelstagen gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar kostete am Morgen 95,70 US-Dollar. Das waren 46 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Dezember fiel um 59 Cent auf 89,41 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich nach Kursverlusten

Der Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Damit konnte sich die Gemeinschaftswährung nach starken Kursverlusten im Anschluss an die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend vorerst stabilisieren. Am Morgen kostete der Euro bei 0,9816 US-Dollar. Er stand damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie in der Nacht.

Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com