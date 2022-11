Nach US-Zinsentscheid: DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot -- eBay übertrifft Gewinnprognosen -- Zalando mit höherem Umsatz -- ProSiebenSat.1, Porsche, QUALMCOMM im Fokus

An der Börse ist nun der US-Zinsentscheid vom Vorabend zu verdauen. Die Notenbank Fed stockte das Zinsniveau um 0,75 Prozentpunkte auf. Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass Fed-Chef Powell mit dem jüngsten Zinsentscheid verdeutlichte, dass es nicht auf die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen ankomme, sondern auf den finalen Hochpunkt. "Und der dürfte laut Einschätzungen der Notenbanker höher liegen als sie bislang angenommen hatten", so die Strategin.

Anleger in Frankfurt zeigen sich am Donnerstag wenig zuversichtlich.

An den europäischen Aktienmärkten dominieren am Donnerstag die Bären.

Der EURO STOXX 50 notierte bereits zum Handelsstart tiefer. Auch anschließend zeigt er sich mit deutlichen Abgaben.

Nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend den Leitzins erhöht hat und damit auch Anleger in den USA die Reißleine zogen, wird an den europäischen Börsen ein ähnliches Bild gezeichnet. Für weitere Impulse sorgt eine Flut an Unternehmensbilanzen, die im Tagesverlauf vorgelegt werden.

