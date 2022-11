Norwegische Notenbank hebt Leitzins weniger deutlich als erwartet an

Dieser steige um 0,25 auf 2,50 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Sitzung in Oslo mitteilte. Eine knappe Mehrheit von Volkswirten hatten hingegen mit einem größeren Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkten gerechnet. Zuvor hatte die Notenbank den Leitzins dreimal in Folge um 0,50 Prozentpunkte angehoben.

Man werde angesichts der hohen Inflation den Leitzins "sehr wahrscheinlich" im Dezember erneut anheben, heißt es in einer Mitteilung der Notenbank. Die norwegische Notenbank verwies aber auch auf Signale für eine sich abschwächende Konjunktur. Zudem gebe es die Aussicht auf niedrigere Transport- und Energiepreise, was die Inflation dämpfen könnte. Dies könne künftig zu einem "graduelleren" Ansatz bei der Zinspolitik führen. Der Ausblick sei unsicherer als sonst.

Die norwegische Notenbank ist nach der kanadischen Notenbank eine der ersten Zentralbanken, die zu kleineren Zinsschritten übergeht. Die US-Notenbank hatte an diesem Mittwoch Signale für künftig vorsichtigere Zinserhöhungen gegeben.

