Shop Apotheke- und Zur Rose-Aktie brechen zweistellig ein: Westfalen-Lippe setzt Pilotverfahren zu E-Rezept aus

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gab am Donnerstag bekannt, das bundesweit einzige Pilotverfahren zur Nutzung der digitalen Verschreibung in Arztpraxen auszusetzen. Seit September bieten dort 250 Praxen das E-Rezept an, schrittweise sollten es mehr werden - dies wird nun aber nicht geschehen. Grund dafür ist, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) sein Veto eingelegt hatte gegen die dort geplante Nutzung von Versichertenkarten.

Die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständige Firma Gematik will aber an der weiteren Einführung des E-Rezepts festhalten. Auf freiwilliger Basis können Arztpraxen bundesweit mitmachen, die Beteiligung ist aber bislang gering. Das E-Rezept soll perspektivisch die 500 Millionen rosa Zettelchen ersetzen, die derzeit noch jedes Jahr als Rezepte an gesetzlich Versicherte ausgegeben werden. Die schrittweise Einführung seit 2021 kam aber nur im Schneckentempo voran. Die Pilotvorhaben in Westfalen-Lippe sollte dem Vorhaben neuen Schwung geben, daraus wird nun nichts.

Shop Apotheke-Aktien und Zur Rose-Aktien brechen wegen E-Rezept ein

Ein erneuter Rückschlag bei der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland hat am Donnerstag den Kurs der Shop Apotheke schwer belastet. Mit einem Verlust von mehr als 13 Prozent auf 38,28 Euro waren die Papiere von einem Tiefstand seit März 2020 nicht mehr weit entfernt. An der Börse in Zürich brachen die Aktien des Kontrahenten Zur Rose sogar um gut 15 Prozent ein.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe setzt die Einführung der elektronischen Verschreibung aus. Hierzu sehe man sich wegen der Haltung des Bundesdatenschutzbeauftragten gezwungen, hieß es. Der Datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) hatte im September sein Veto gegen den Plan zur Nutzung von Versichertenkarten eingelegt. Westfalen-Lippe ist die einzige Pilotregion in Deutschland, in der das E-Rezept im großen Stil eingeführt werden sollte.

Jefferies belässt Shop Apotheke auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die neuen Nachrichten zum E-Rezept kämen etwas überraschend und bestätigten seine Einschätzung, dass mehr politischer Nachdruck vonnöten sei, um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Westfalen-Lippe, Pilotregion zur Einführung des Hoffnungsträgers E-Rezept, hatte die Kassenärztliche Vereinigung das Vorhaben auf Eis gelegt. Begründet wurde dies mit der Haltung des Bundesdatenschutzbeauftragten. Die Online-Apotheken bleiben laut Thiel mit dem E-Rezept also weiter in der Sackgasse.

