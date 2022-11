Lyft-Aktie im Plus: Uber-Rivale Lyft kündigt angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen Job-Kahlschlag an

Aktien in diesem Artikel Lyft 13,97 EUR

-6,80% Charts

News

Analysen

13 Prozent der Beschäftigten - rund 683 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - sollen entlassen werden, wie der Uber -Rivale am Donnerstag mitteilte. "Wir sind nicht immun gegen die Realitäten von Inflation und wirtschaftlichem Abschwung", schrieben die Firmengründer John Zimmer und Logan Green in einem Memo an die Beschäftigten. Lyft stelle sich auf eine Rezession im Laufe des kommenden Jahres ein. Das Unternehmen hatte im Sommer bereits einen Einstellungsstopp beschlossen.

Die Lyft-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,25 Prozent höher bei 14,04 US-Dollar.

/hbr/he

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com