Goldpreis: Fed dämpft Hoffnung auf Zinspause

Laut Fed-Chef Jerome Powell sei es derzeit noch zu früh, über ein Ende der Zinserhöhungen zu diskutieren. Man habe noch ein gutes Stück Weg vor sich bevor das Zinsniveau ausreichend restriktiv sei. Vor diesem Hintergrund warten die Marktakteure gespannt auf die morgigen Zahlen zur Entwicklung des US-Arbeitsmarkts im Oktober. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate von 3,5 auf 3,6 Prozent leicht erhöht haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 263.000 auf 200.000 gesunken sein. Sollten die Daten schwächer als prognostiziert ausfallen, könnte dies dem Goldpreis zu einer signifikanten Erholung verhelfen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 13,80 auf 1.636,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Dollarstärke belastet

Weil die Fed die Leitzinsen weiter nach oben schrauben möchte, haben sich die Rezessionssorgen wieder deutlich verstärkt. Auch der anziehende Dollar drückte auf die Stimmung an den Ölmärkten. Mit Argusaugen wird zudem die Entwicklung der Covid-19-Restriktionen in China verfolgt. Sollte es hier Anzeichen für ein Ende der Beschränkungen geben, dürfte die Ölnachfrage spürbar anziehen - und mit ihm auch der Ölpreis. Die beiden am Morgen veröffentlichten Caixin-Einkaufsmanagerindizes signalisieren mit Werten und unter 50 Zählern weiterhin eine anhaltende Schwächephase der chinesischen Wirtschaft.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,64 auf 89,36 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,49 auf 95,67 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

