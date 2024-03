10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit neuem Rekord erwartet

Der deutsche Leitindex dürfte mit einem neuen Rekord in den Handel starten. Zinssignale der US-Notenbank Fed dürften den Markt antreiben, die US-Währungshüter hatten die Wachstumsprognosen angehoben. Vorbörslich beläuft sich das Plus beim DAX auf 1,2 Prozent, das wäre ein Start bei 18.195,88 Zählern.

2. Börsen in Asien fester

Am Donnerstag zeigen sich die Börse in Asien mehrheitlich fester. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 2,03 Prozent auf 40.815,66 Punkte zu. Das Börsenbarometer erreicht ein neues Rekordhoch. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite 0,08 Prozent auf 3.077,11 Punkte zu. Der Hang Seng legt unterdessen zeitweise 2,23 Prozent auf 16.911,75 Zähler zu.

3. US-Notenbank Fed fasst den Leitzins nicht an - Drei Zinssenkungen 2024 in Aussicht gestellt

Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend über ihren weiteren Kurs der Geldpolitik berichtet. Zur Nachricht

4. United Internet verdient operativ mehr - 1&1 wegen Netzaufbau mit Gewinnrückgang

United Internet hat im abgeschlossenen Jahr den Umsatz gesteigert und trotz erhöhter Kosten für den 1&1-Netzaufbau operativ mehr verdient. Zur Nachricht

5. Talanx erhöht Dividende und hebt Gewinnziel für 2025 an

Die Aktionäre von Talanx können sich nach einem kräftigen Gewinnanstieg im vergangenen Jahr über eine höhere Dividende freuen. Zur Nachricht

6. BMW erwartet Auto-Marge im langfristigen Zielkorridor - Hohe Investitionen

Der Autobauer BMW rechnet im laufenden Jahr mit rekordhohen Investitionen in künftige Modelle und Technik. Das wird voraussichtlich auf der Profitabilität lasten. Zur Nachricht

7. Nemetschek nimmt sich wieder mehr Wachstum vor

Der Bausoftwareanbieter Nemetschek nimmt sich im neuen Jahr wieder stärkere Zuwächse vor. Zur Nachricht

8. Heidelberg Materials: Gewinnziel steht und Dividende steigt - CEO bleibt länger

Heidelberg Materials will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 eine um 15 Prozent höhere Dividende zahlen als im Vorjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen nach Zins-Signalen der US-Notenbank zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Am Markt wurde auf geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed und auf die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 86,48 US-Dollar und damit 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 46 Cent auf 81,73 Dollar.

10. Euro legt zum Dollar weiter zu

Der Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen und hat damit an die deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0937 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0844 Dollar festgesetzt.