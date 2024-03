Fed-Signale könnten DAX auf neue Rekorde treiben --Asiens Börseng grün -- Micron macht überraschend Gewinn-- Heidelberg Materials mit mehr Dividende -- BMW bei Auto-Marge auf Kurs

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag in Kauflaune zeigen.

Der DAX hatte nach einem neuen Rekordhoch am Mittwoch 0,15 Prozent auf 18.015,13 Punkte zugelegt und erstmals oberhalb von 18.000 Punkten geschlossen. Der TecDAX rutschte nach einem stabilen Start deutlich ins Minus und schloss 0,63 Prozent schwächer bei 3.369,71 Zählern.

Die Woche der Notenbanken wurde am Vorbend in den USA fortgesetzt, die Fed ließ den Leitzinsen wie erwartet unverändert. Gleichzeitig stellten die Währungshüter aber ein stärkeres Wachstum der Wirtschaft in Aussicht und rechnen weiterhin mit drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr. Marktbeobachter rechnen mit einem Start der Zinswende im Juni.

