Zoom stößt mit seiner Software für Videoanrufe auf Wachstumsgrenzen. KI-Funktionen könnten für Zoom nun jedoch ein neuer Wachstumstreiber sein.

• Wachstumsgrenze mit Videoanruf-Funktion erreicht?

• Neue KI-Funktionen bieten neue Wachstumschancen

• Analysten mit abwartender Haltung gegenüber Zoom-Aktie



Zoom mit Videoanrufen an Wachstumsgrenze gestoßen?

Das US-amerikanische Softwareunternehmen Zoom konnte bisher nicht vom KI-Hype profitieren: Seit Jahresbeginn verzeichneten die Zoom-Titel einen Verlust von 7,48 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 19.03.2024). Laut The Motley Fool liege dies daran, dass Anleger das Gefühl hätten, dass die Zeiten des Wachstums für Videoanrufe vorbei seien, nachdem der Bereich zu Zeiten der Corona-Pandemie einen wahren Boom erfahren hatte.

Ende Januar verzeichnete das Unternehmen einen Kundenstamm von etwa 220.400 Unternehmen, wie aus dem letzten Geschäftsbericht von Zoom hervorgeht. Trotzdem entspricht dies lediglich einem Anstieg von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Des Weiteren lassen die Zahlen darauf schließen, dass es einen Rückgang beim Umsatz im Bereich der Privatkunden gab - im Gegensatz zum Umsatz mit Firmenkunden. Angesichts dieses langsamen Wachstums scheine die Videoanruf-Software keine bedeutende Wachstumschance mehr zu bieten, so The Motley Fool.

Neue Wachstumsmöglichkeiten: KI-Funktionen bei Zoom

Während es jedoch bei der Videokommunikation möglicherweise an Wachstum mangele, entwickle sich das Unternehmen jedoch womöglich in aller Stille zu einem großen Player im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), so The Motley Fool. So biete Zoom beispielsweise ein KI-Tool an, das in der Lage sei, eine komplette Besprechung automatisch zu transkribieren und auf Benutzeranfragen zu reagieren. So könne es beispielsweise eine Zusammenfassung der Videokonferenz mit Stichpunkten bereitstellen oder das bereits Gesagte zusammenfassen, falls ein Teilnehmer dem Video-Meeting erst nach dem Start beitritt.

Obwohl Zoom sein KI-Begleittool erst im September 2023 eingeführt hat, habe das Unternehmen laut "The Motley Fool" im Januar 2024 bereits 510.000 Kunden verzeichnet, die es nutzten. "Wir sind bestrebt, den Zugang zu KI zu demokratisieren, indem wir ihn allen unseren Kunden unabhängig von der Unternehmensgröße anbieten, und zwar ohne Aufpreis mit einer kostenpflichtigen Lizenz", erklärt Eric S. Yuan, Gründer und CEO von Zoom im letzten Geschäftsbericht. Durch das KI-Tool könnte sich Zoom womöglich langfristig von der Konkurrenz abheben und die allgemeine Kundenzufriedenheit steigern, so The Motley Fool.

Darüber hinaus investiert Zoom in die Entwicklung neuer Produkte, um langfristiges Wachstum zu fördern. Dazu gehört etwa die Contact-Center-Plattform, eine cloudbasierte Software, die Unternehmen die Kommunikation mit ihren Kunden erleichtert, die ebenfalls mit KI erweitert wurde. Ein neuartiges Tool namens AI Expert Assist bietet Servicemitarbeitern außerdem Anleitungen für die Interaktion mit Kunden. "Der KI-gestützte Assistent unterstützt Sie beim Verfassen von E-Mails und Chatnachrichten, fasst Meetings und Chat-Threads für Sie zusammen, gibt Ihnen Empfehlungen für Brainstormings und vieles mehr - all das mit der Benutzerfreundlichkeit, die Sie von Zoom gewohnt sind", erklärt das Unternehmen auf seiner Website. Das KI-Begleittool ist dabei bereits in der günstigsten Preisstufe verfügbar, während das AI Expert Assist-Tool nur in der höchsten Preisstufe erhältlich ist.

Auch wenn für dieses Jahr kein nennenswertes Umsatzwachstum zu erwarten ist - laut dem letzten Geschäftsbericht geht das Unternehmen für das Fiskaljahr 2025 von einem Gesamtumsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar (+ 1,61 Prozent) aus - so hätten geduldige Aktionäre Grund zur Hoffnung, dass Zoom sein Bestes tut, um bestehende Kunden zu binden und dank seiner KI-Tools hoffentlich in Zukunft das Wachstum anzukurbeln, schreibt The Motley Fool.

Das halten Analysten von der Zoom-Aktie

Die Experten an der Wall Street nehmen gegenüber der Zoom-Aktie eine abwartende Haltung ein. Aus insgesamt 24 bei TipRanks erfassten Analysten-Bewertungen in den vergangenen drei Monaten ergibt sich eine Halte-Empfehlung für die Papiere des Unternehmens (6x buy, 16x hold, 2x sell). Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 77,68 US-Dollar 16,75 Prozent über dem letzten Kurs von 66,53 US-Dollar (Stand 19.03.2024).

