Heute im Fokus

Zoom schlägt Erwartungen. iRobot mit roten Zahlen. Siemens Energy beruft Wirtschaftsweise Grimm trotz Kritik in Aufsichtsrat. thyssenkrupp Steel-Aufsichtsratschef kündigt grundlegende Sanierung des Konzerns an. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an. Tesla-Rivale Li Auto 2023 erstmals rentabel. Iberdrola schließt Verkauf von Kraftwerken in Mexiko für 6,2 Milliarden US-Dollar ab.