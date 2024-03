Falsche Planung

Der chinesische NEV-Hersteller und Tesla-Konkurrent Li Auto hat seine Auslieferungsprognose für das erste Quartal 2024 drastisch gesenkt. Anleger reagieren verschnupft und lassen die Aktie fallen.

• Li Auto senkt Auslieferungsprognose

• Fehler bei Planung für E-Van Li MEGA

• Wert für Nutzer soll wieder in Vordergrund rücken

Das chinesische NEV-Unternehmen Li Auto hat seine Auslieferungsprognose für das erste Quartal 2024 drastisch gesenkt. Statt 100.000 bis 103.000 Fahrzeugen plant das Unternehmen nun im ersten Jahresviertel nur noch 76.000 bis 78.000 Autos mit alternativen Antriebstechniken auszuliefern. Das gab der Tesla-Konkurrent am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Als Grund für die Senkung der Auslieferungsprognose um mehr als 20 Prozent nannte Li Auto einen geringer als erwartet ausgefallenen Auftragseingang.

An der Börse kommt die Nachricht nicht gut an: Die Aktie von Li Auto fällt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 7,28 Prozent auf 31,60 US-Dollar.

CEO von Li Auto zeigt sich reumütig

Li Auto-CEO Xiang Li sprach in der Pressemitteilung von einigen Problemen, mit denen Li Auto im März konfrontiert gewesen sei. So betonte er, dass unter anderem die Betriebsstrategie für den Li MEGA unrealistisch gewesen sei. "Wir haben den Betrieb von Li MEGA so geplant, als ob das Modell bereits in die [...] Skalierungsphase eingetreten wäre, während wir uns tatsächlich noch in der beginnenden [...] Geschäftsvalidierungsphase befanden", wird Xiang Li zitiert. Nun wolle man bei der Strategie für den Li MEGA einen Schritt zurückgehen und den Fokus auf die Kernnutzergruppe und Städte mit stärkerer Kaufkraft legen, bevor eine Ausweitung auf eine breitere Nutzerbasis geplant sei, so der Firmenchef weiter.

Bei dem Li MEGA handelt es sich um das erste reine E-Auto von Li Auto. Der Van wurde am 1. März im Rahmen des Frühjahrs-Launch-Event 2024 des Unternehmens offiziell auf den Markt gebracht. Li Auto bezeichnet den E-Van in einer Pressemitteilung als "High-Tech-Flaggschiff der MPV-Familie", der "großen Familien eine Mischung aus Energienachschuberlebnis, das so effizient ist wie das Auftanken herkömmlicher Verbrennungsmotorfahrzeuge, Design der nächsten Generation [...], geräumigem und komfortablem Raum [...] und Sicherheitsfunktionen sowie ein überragendes intelligentes Erlebnis" bieten soll. Laut "InsideEVs" soll der Li MEGA ein Aufladen in weniger als elf Minuten ermöglichen, eine Reichweite von bis zu 710 Kilometern nach chinesischer CLTC-Norm bieten und preislich bei 559.800 Yuan (ca. 71.300 Euro) liegen.

Li Auto will sich wieder mehr auf Mehrwert für Nutzer konzentrieren

Doch die offenbar falschen Nachfrageprognosen für den Start des Li MEGA sind nicht das einzige Problem, das Li Auto-CEO Xiang Li in der Pressemitteilung nannte. Ein weiterer Grund für die reduzierte Auslieferungsprognose sei laut ihm auch die übermäßige Konzentration auf Verkaufsvolumen und Wettbewerb gewesen. Das habe den Konzern von seinem eigentlichen Fokus abgelenkt: dem Schaffen von Mehrwert für die Nutzer und der Steigerung der Betriebseffizienz. "Wir werden unsere Ausliefererwartungen senken und nachhaltiges Wachstum wiederherstellen, indem wir uns wieder auf die Steigerung des Nutzens für den Benutzer statt auf den Wettbewerb konzentrieren und gleichzeitig die Betriebseffizienz aufrechterhalten", versprach der CEO.

Reaktion finanzen.net