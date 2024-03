Bilanz vorgelegt

IBU-tec musste im Geschäftsjahr 2023 teils kräftige Rückgänge bei Umsatz und EBITDA hinnehmen. Nach einem herausfordernden Jahr erwartet das Unternehmen für 2024 jedoch wieder deutliches Wachstum.

Werte in diesem Artikel

• IBU-tec mit enttäuschendem Geschäftsjahr 2023

• Batteriegeschäft als Hoffnungsschimmer

• Kräftiges Wachstum im Geschäftsjahr 2024 erwartet

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte IBU-tec einen Umsatz von 48,3 Millionen Euro nach 53,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Beim EBITDA musste der Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie einen kräftigen Rückgang von 6,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nun rund 3,0 Millionen Euro hinnehmen. Die EBITDA-Marge lag bei 6,1 Prozent. Stark entwickelt habe sich laut Unternehmensangaben allerdings der Wachstumsbereich Batteriematerialien, dessen Umsatz sich im zurückliegenden Geschäftsjahr auf 10,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt hat.

Insgesamt bezeichnete das Unternehmen das zurückliegende Geschäftsjahr in einer Pressemitteilung jedoch als "maßgeblich von herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie einer hohen Inflation und gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen, geprägt". Für 2024 zeigt sich der Konzern jedoch optimistisch.

IBU-tec blickt optimistisch nach vorne

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert IBU-tec eine Umsatzsteigerung von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie ein "überdurchschnittliches Wachstum beim EBITDA" von 40 bis 45 Prozent gegenüber dem Wert aus 2023. Haupttreiber des erwarteten Wachstums soll das bereits erwähnte Batteriegeschäft sein.

Aber auch an anderer Front konnte IBU-tec im noch jungen Jahr bereits wichtige Meilensteine erreichen, heißt es in der Pressemitteilung. Unter anderem wird dabei auf die kürzlich bekannt gegebene Forschungskooperation mit LANXESS verwiesen. Auch ein neues LFP-Produkt, das einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweise als die Produkte chinesischer Wettbewerter, sei bereits vorgestellt worden.

"Nachdem das Jahr 2023 nicht zufriedenstellend verlief, sind wir sehr gut ins Jahr 2024 gestartet", wird IBU-tec-CEO Jörg Leinenbach in der Pressemitteilung zitiert. "2024 wollen wir die Wachstumsdelle aus 2023 hinter uns lassen und wieder in den dynamischen Expansionspfad der vorhergegangenen Jahre einschwenken. Die ehrgeizigen Ziele unserer IBU2025-Strategie haben wir dabei weiterhin fest im Blick", so Leinenbach weiter.

An der Börse kommt der optimistische Blick nach vorne offenbar gut an: Die IBU-tec-Aktie kann im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise um 18,78 Prozent auf 11,32 Euro steigen.

