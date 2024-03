Zukauf

Siemens stärkt mit einem Zukauf seine starke Stellung im Bereich der Fabrikautomatisierung und -digitalisierung.

Von der auf Ventilatoren und mechatronischen Systemen spezialisierten EBM-Papst-Gruppe übernimmt Siemens die Sparte für industrielle Antriebstechnik IDT, wie der Münchner Technologiekonzern mitteilte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

IDT beschäftigt rund 650 Mitarbeiter und produziert unter anderem Fahrlenksysteme für freibewegliche, fahrerlose Transportsysteme. Der Zukauf soll bis Mitte 2025 über die Bühne gehen.

Cedrik Neike, Chef der Siemens-Konzernsparte Digital Industries sprach von einer strategischen Ergänzung des Xcelerator-Portfolios. Siemens erschließe sich Geschäftspotenziale im "schnell wachsenden Markt intelligenter, batteriebetriebener Antriebslösungen in der Intralogistik sowie mobiler Roboterlösungen."

Das IDT-Geschäft befindet sich an den deutschen Standorten St. Georgen und Lauf an der Pegnitz sowie in Oradea in Rumänien.

FRANKFURT (Dow Jones)