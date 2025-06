Siemens Aktie News: Siemens büßt am Mittag ein

Siemens im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 211,80 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 211,80 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 209,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 232.791 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Siemens die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,78 EUR je Siemens-Aktie.

