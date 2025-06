Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 217,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 217,60 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 219,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 218,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 494.017 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,36 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 225,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,77 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen