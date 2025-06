Aktien Schweiz gut behauptet - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Es war von Zurückhaltung im Vorfeld des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts für Mai am Freitag die Rede. Zuletzt hatten mehrheitlich schlechte US-Konjunkturdaten die Kauflaune abgekühlt. So hatte neben schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten auch das am Vorabend veröffentlichte Beige Book der US-Notenbank einen gestiegenen Konjunkturpessimismus zu Tage gefördert - ein Ergebnis der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Daher ist der Arbeitsmarktbericht ein Lackmustest für die Verfassung der US-Konjunktur.

US-Präsident Trump hat am Berichtstag ein "sehr gutes Telefonat" mit Chinas Präsident Xi Jinping über den Handelsstreit der beiden Länder geführt. In einem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, das Gespräch habe "zu einem sehr positiven Ergebnis für beide Länder geführt." Er fügte hinzu: "Es sollte nun keine Fragen mehr bezüglich der Komplexität von Seltenen-Erden-Produkten geben." "Unsere jeweiligen Teams werden sich in Kürze an einem noch zu bestimmenden Ort treffen", ergänzte Trump. Damit besteht weiterhin die Hoffnung, dass es doch zu einer Lösung im Zollstreit zwischen den beiden Ländern kommt.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.318 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Nestle-Aktie. Umgesetzt wurden 16,51 (zuvor: 14,97) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten zeigten sich die Aktien der Luxusgüter-Hersteller Richemont (-2,1%) und Swatch (-1,5%) mit Abgaben. Hier belasteten die negativen Konjunkturaussichten. Speziell aus dem wichtigen Absatzmarkt China hatte es zuletzt schwache Daten gegeben.

Die ABB-Aktie schloss kaum verändert. Der Konzern übernimmt Hesstec aus Spanien - ein Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

