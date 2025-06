Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 216,65 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 216,65 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,65 EUR ab. Bei 218,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 396.291 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,33 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,87 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

