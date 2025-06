Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 217,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 217,40 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,20 EUR nach. Bei 219,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 318.894 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,63 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 225,33 EUR.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Siemens-Aktie profitiert: Analyst sieht kräftiges Kurspotenzial